الدوري الإنكليزي.. بداية "سلبية" لتوخيل مع "تشيلسي"!

لم تكن بداية المدرب الألماني توماس توخيل في إنكلترا على قدر الآمال، حيث انتهت أولى مبارياته الرسمية مع فريقه الجديد "تشيلسي" بالتعادل السلبي 0-0 أمام ضيفه "وولفرهامبتون"، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.





وفشل المدرب الألماني في إحداث ردة فعل إيجابية على الفريق اللندني رغم سيطرة فريقه على مجريات المباراة بأكملها لكن بدون فرص حقيقية للتسجيل.



وقال توخيل: "لقد استمتعت بها (المباراة) كثيراً لأنّني كنت سعيداً جداً بكثافة وسلوك وطاقة وجودة فريقي. كنا منظمين بشكل جيد، لسوء الحظ لم نتمكن من التسجيل، ولكن إذا اعتنينا بأدائنا مثل ما فعلنا اليوم، فسنحقق النتائج"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم".



وأضاف: "لم أكن أتوقع أن نكون على هذا المستوى بعد حصة تدريبية واحدة فقط ولقاءين مع اللاعبين. ضغطنا دقيقة بعد دقيقة في الشوط الثاني، وهذا يمنحني شعوراً جيداً بالمستقبل". وكان توخيل، الذي أقيل الشهر الماضي من منصبه كمدرب لـ"باريس سان جيرمان" الفرنسي، قد قاد "تشيلسي" بعد 24 ساعة على تعيينه لمدة 18 شهراً مكان لاعب وسط "تشيلسي" الأسطوري فرانك لامبارد الذي أقيل بسبب النتائج المخيبة.وفشل المدرب الألماني في إحداث ردة فعل إيجابية على الفريق اللندني رغم سيطرة فريقه على مجريات المباراة بأكملها لكن بدون فرص حقيقية للتسجيل.وقال توخيل: "لقد استمتعت بها (المباراة) كثيراً لأنّني كنت سعيداً جداً بكثافة وسلوك وطاقة وجودة فريقي. كنا منظمين بشكل جيد، لسوء الحظ لم نتمكن من التسجيل، ولكن إذا اعتنينا بأدائنا مثل ما فعلنا اليوم، فسنحقق النتائج"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم".وأضاف: "لم أكن أتوقع أن نكون على هذا المستوى بعد حصة تدريبية واحدة فقط ولقاءين مع اللاعبين. ضغطنا دقيقة بعد دقيقة في الشوط الثاني، وهذا يمنحني شعوراً جيداً بالمستقبل".

وهذا هو التعادل الثاني للـ"بلوز" في مبارياته الـ6 الأخيرة التي حقق خلالها فوزاً واحداً فقط، كما هي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها "تشيلسي" في تحقيق الفوز على ملعبه "ستامفورد بريدج" في الدوري الإنكليزي.



وتعود المرة الأخيرة التي حقق فيها "تشيلسي" الفوز على أرضه الى 21 كانون الأول الماضي عندما تغلّب على جاره "وست هام يونايتد" بثلاثية نظيفة.



وبقي "تشيلسي" ثامناً برصيد 30 نقطة مقابل 23 نقطة لـ"وولفرهامبتون" الثالث عشر.