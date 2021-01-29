رياضة

من هي التشكيلة المثالية في العقد الأخير؟

Lebanon 24
29-01-2021 | 06:00
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أعلن المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS"، عن التشكيلة المثالية للعقد الأخير عن الفترة بين عامي 2011 و2020.
 
وجاءت التشكيلة التي وضعت ضمن طريقة (4-3-3) كالتالي:

- في حراسة المرمى: الألماني مانويل نوير.

- في خط الدفاع: الألماني فيليب لام، الإسباني سيرخيو راموس، الهولندي فيرجيل فان دايك والبرازيلي مارسيلو.

- في خط الوسط: الألماني توني كروس، الإسباني أندريس إنييستا والكرواتي لوكا مودريتش.

- في خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.
المصدر: روسيا اليوم
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