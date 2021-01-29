رياضة

ليفربول يحقق أول انتصار في الـ 2021.. و"الفار" يصدم صلاح

Lebanon 24
29-01-2021 | 09:00
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عاد هجوم ليفربول للانتصارات بفوز مستحق 3-1 على مضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الخميس.

 

ومنحت أهداف روبرتو فيرمينو وترينت ألكسندر-أرنولد وساديو ماني الفوز لفريق المدرب يورغن كلوب بعد عرض رائع، ليحقق حامل اللقب أول انتصار له في الدوري منذ 19 كانون الأول الماضي ليستعيد المركز الرابع.

 

وأنهى هدف فيرمينو في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول فترة استمرت 482 دقيقة بدون هدف لليفربول في الدوري.

 

وضاعف ألكسندر-أرنولد تقدم الضيوف في بعد دقيقتين فقط من نهاية الاستراحة، قبل أن يقلص بيير-إميلي هويبرغ الفارق عندما سجل أول أهدافه مع توتنهام بعدها بدقيقة واحدة ليمنح الفريق اللندني الأمل.

 

وعقب 4 دقائق فقط سجل محمد صلاح هدفا ثالثا لليفربول بتسديدة قوية بيسراه لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي وجود لمسة يد على فيرمينو في بداية الهجوم.

 

ومع تفكك دفاع أصحاب الأرض، سجل ماني الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 65، ليفشل فريق المدرب جوزيه مورينيو، الذي افتقد هدافه هاري كين للإصابة، في العودة للمباراة.

 

ورفع الانتصار السابع على التوالي لليفربول على توتنهام في كافة المسابقات رصيد حامل اللقب إلى 37 نقطة من 20 مباراة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي خاض مباراة أقل.

 

المصدر: سكاي نيوز
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