بعد الفوز المنتظر.. كلوب يشيد بأداء فريقه "الشجاع"!

أشاد المدرّب الألماني يورغن كلوب بالأداء "الشجاع" لفريقه "ليفربول" بعد الفوز الذي كان منتظراً طويلاً على مضيفه "توتنهام هوتسبير" بنتيجة 3-1، أمس الخميس، ضمن المرحلة 20 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان "ليفربول" غاب عن الانتصارات في 5 مباريات متتالية في الدوري منها آخر 4 مواجهات بدون تسجيل هدف، لكنّه بدا أقرب لمستواه المذهل بفضل ثلاثية روبرتو فيرمينو وترينت ألكسندر-أرنولد وساديو ماني لينتزع النقاط الـ3 في المباراة.



وعاد "ليفربول" إلى المركز الرابع ورغم أنه ما زال يتأخر بـ4 نقاط عن "مانشستر سيتي" المتصدر، لكنّ كلوب قال إنّ ما حدث" بمثابة تذكير أن البطل لم يبتعد بعد"، بحسب ما نقلت شبكة "ٍكاي نيوز".





وأضاف: "أنا سعيد تماما بالأداء، ونعم الأمر يعود للاعبين. قدموا أداء جيداً. كان أداء شجاعاً في مواجهة وحش الهجمات المرتدة وهذا حقيقي وما يجعل الفوز استثنائيا. بالنسبة لليلة كان أداء جيداً". وقال كلوب للصحافيين: "كان (فوزاً) جيداً. كان ضرورياً أيضاً. إنّه توقيت مناسب للعودة قليلاً. ما زلنا في المنافسة وهذا جيد. الآن سنعود إلى ليفربول ثم سنأتي لمواجهة وست هام".وأضاف: "أنا سعيد تماما بالأداء، ونعم الأمر يعود للاعبين. قدموا أداء جيداً. كان أداء شجاعاً في مواجهة وحش الهجمات المرتدة وهذا حقيقي وما يجعل الفوز استثنائيا. بالنسبة لليلة كان أداء جيداً".

وأكّد "أنّنا ما زلنا نملك بعض الحلول. ليست كثيرة حقاً، ما حدث في الدفاع أمر لا يصدق، لا يصدق حقاً".



ورغم استمرار أزمة الإصابات الدفاعية نجح "ليفربول" أخيراً في إنهاء صيامه عن الأهداف لمدة 482 دقيقة عندما افتتح فيرمينو التسجيل.



وقال كلوب: "أهدرنا عدة فرص أمام "بيرنلي"، واليوم هدمنا الحائط وهذا جيد. من السهل فقدان (الثقة)، هذا هو الوضع لكن من الممكن استعادتها أيضا. إنه ليس ضوء يمكنك إيقافه وتشغيله. يجب أن تعود في الوقت المناسب".



وتابع: "أحرزنا الأهداف في التوقيت المناسب، اللاعبون المناسبون أحرزوا تلك الأهداف، لذا كل شيء كان جيدا بغض النظر عن هدف (توتنهام)".