راموس وريال مدريد.. هل اقتربت "ساعة النهاية"؟

تأزم موقف قائد ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس مع ناديه، بعد شهر واحد من لقائه الرئيس فلورنتينو بيريز، بينما يبدو أن حكاية نجم الدفاع تقترب من نهايتها أكثر من أي وقت مضى.ومنذ هذا الاجتماع، تم تسريب العديد من الأخبار بشأن الحوار الذي دار بين راموس وبيريز، لكن لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات.وخرجت تسريبات تشير إلى أن راموس استخدم باريس سان جرمان كورقة ضغط، حيث أبلغ النادي أن بطل فرنسا مهتم بالتعاقد معه مع إعطائه راتبا ضخما.لكن بيريز المعروف بقوته في المفاوضات وعدم مراعاته للجانب العاطفي في التعامل مع أساطير النادي، لن يوافق بسهولة على مطالب قائد "الملكي"، مثلما فعل مع كريستيانو رونالدو قبل 3 سنوات، حسب صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية.وينتهي عقد راموس (34 عاما) مع ريال مدريد الصيف المقبل، وحسب المصدر ذاته فقد رفض المدافع الصلب العرض المقدم من ناديه لتجديد تعاقده.