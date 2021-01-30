رياضة

وجهة جديدة لـهالك "وربما أخيرة"

Lebanon 24
30-01-2021 | 21:00
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فيما يُعتقد أنها ستكون المحطة الأخيرة في مسيرة النجم البرازيلي هالك، أعلن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي أنه ضم المهاجم المخضرم بعقد مدته عامان.

وجاء التعاقد الجديد بين الطرفين بعد أن ترك هالك (34 عاما) نادي شنغهاي سيبج الصيني، الذي أمضى في صفوفه 5 أعوام.
 
وسبق للنجم الدولي السابق اللعب في صفوف بورتو البرتغالي وسان بطرسبرج الروسي، كما لعب في اليابان، وكان ضمن تشكيلة البرازيل الفائزة بكأس القارات عام 2013.
 
وتحت قيادة مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي، يسعى مينيرو إلى الفوز بلقب الدوري البرازيلي.

ويحتل الفريق المركز الرابع بين فرق البطولة بفارق 5 نقاط عن المتصدر إنترناسيونال، قبل آخر 6 جولات من الموسم.
المصدر: سكاي نيوز
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