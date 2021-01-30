18
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
تشيلسي مستاء من الإهانات العنصرية لمدافعه
Lebanon 24
30-01-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكر تشيلسي الإنجليزي الإهانات العنصرية التي تعرض لها مدافعه ريس جيمس عبر الإنترنت، ودعا منصات التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يرتكب مثل هذه "التصرفات الخسيسة".
ونشر جيمس لاعب منتخب إنجلترا صورة للرسائل المهينة التي تلقاها عبر "إنستغرام" مع عبارة "أشياء تحتاج إلى تغيير".
وقال تشيلسي اللندني في بيان: "الكل في تشيلسي يشعر بالاشمئزاز بسبب الإهانة العنصرية التي وجهت إلى ريس جيمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الجمعة".
وأضاف البيان: "النادي يعتبر العنصرية وكافة أشكال التمييز تصرفات غير مقبولة".
وطالب تشيلسي وسائل التواصل الاجتماعي بخلق بيئة لا تقبل الكراهية والتمييز ولا تتسامح مع أي تصرفات من هذا القبيل.
وقال النادي أيضا: "نضم صوتنا إلى الأصوات التي تطالب منصات التواصل الاجتماعي والسلطات الرقابية باتخاذ خطوات أكثر فاعلية على وجه السرعة ضد هذه التصرفات الخسيسة.
وتابع: "هناك أشياء تحتاج إلى تغيير وتحتاج إلى التغيير الآن".
واجتمع وزراء في الحكومة البريطانية يوم الاثنين الماضي مع عدد من أبرز اللاعبين الإنجليز لبحث الإساءات العنصرية التي توجه للاعبين عبر الإنترنت في إطار سلسلة من المناقشات التي تتناول "مستقبل كرة القدم".
ويحتل تشيلسي المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 30 نقطة من 20 مباراة وسيلتقي مع ضيفه بيرنلي الأحد.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
أخطر من كورونا؟! تفشي وباء "نيباه" الفتاك في الصين
Lebanon 24
أخطر من كورونا؟! تفشي وباء "نيباه" الفتاك في الصين
20:50 | 2021-01-30
30/01/2021 08:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس الأحد يبدأ مع عواصف رعدية وتحذير للمواطنين
Lebanon 24
طقس الأحد يبدأ مع عواصف رعدية وتحذير للمواطنين
12:14 | 2021-01-30
30/01/2021 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت
Lebanon 24
تراجع تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت
11:09 | 2021-01-30
30/01/2021 11:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة خفية وضربة خاطفة واستهداف شخصيات.. هل تندلع الحرب بين "إسرائيل" وإيران؟
Lebanon 24
علاقة خفية وضربة خاطفة واستهداف شخصيات.. هل تندلع الحرب بين "إسرائيل" وإيران؟
16:00 | 2021-01-30
30/01/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خنق زوجته حتى الموت... هذا ما حرى في عين المريسة
Lebanon 24
خنق زوجته حتى الموت... هذا ما حرى في عين المريسة
22:09 | 2021-01-30
30/01/2021 10:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:00 | 2021-01-31
الدوري الإنكليزي.. "نيوكاسل" ينتزع فوزاً ثميناً من أرض "إيفرتون"
07:30 | 2021-01-31
الدوري الإسباني.. خسارة مدوية لـ"ريال مدريد" على أرضه أمام "ليفانتي" (فيديو)
06:00 | 2021-01-31
ضربة الجسد تكسر "الشبح" (فيديو)
21:00 | 2021-01-30
وجهة جديدة لـهالك "وربما أخيرة"
18:00 | 2021-01-30
راموس وريال مدريد.. هل اقتربت "ساعة النهاية"؟
15:00 | 2021-01-30
"ثنائي سان جرمان" مريض.. كورونا طرق باب هذين اللاعبين
فيديو
تصريحات نارية من نادين الراسي: الممثلات منافقات ولا أحب باسيل والرئيس لم يعد "عونياً" (فيديو)
Lebanon 24
تصريحات نارية من نادين الراسي: الممثلات منافقات ولا أحب باسيل والرئيس لم يعد "عونياً" (فيديو)
09:00 | 2021-01-31
31/01/2021 09:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. خسارة مدوية لـ"ريال مدريد" على أرضه أمام "ليفانتي" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. خسارة مدوية لـ"ريال مدريد" على أرضه أمام "ليفانتي" (فيديو)
07:30 | 2021-01-31
31/01/2021 09:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إشحنوا هواتفكم.. عن بعد! (فيديو)
Lebanon 24
إشحنوا هواتفكم.. عن بعد! (فيديو)
15:00 | 2021-01-30
31/01/2021 09:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact