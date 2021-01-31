الدوري الإنكليزي.. "نيوكاسل" ينتزع فوزاً ثميناً من أرض "إيفرتون"

انتزع نادي "نيوكاسل يونايتد" فوزاً ثميناً من مضيفه "إيفرتون" بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، على أرضية ملعب "غوديسون بارك" ضمن الجولة 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، فإنّ هذا الفوز هو الأوّل لـ"نيوكاسل" بعد 5 هزائم متتالية في "البريميرليغ" كما أنّه الفوز الأول له في آخر 10 مباريات خاضها بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز 16، فيما تجمّد رصيد أصحاب الأرض "إيفرتون" عند 33 نقطة في المركز السابع.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل كالوم ويلسون هدفي المباراة لـ"نيوكاسل" في الدقيقتين 73 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليكون الفوز الأول لـ"نيوكاسل" على "إيفرتون" في الدوري منذ أكثر من 10 سنوات.