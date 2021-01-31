رياضة

الدوري الإسباني.. "إشبيلية" يتخطّى "إيبار" بثنائية

Lebanon 24
31-01-2021 | 15:00
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تغلّب نادي "إشبيلية" على مضيفه "إيبار" بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، في الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي "إشبيلية" كلّ من لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وجوان جوردان في الدقيقة 55.

ورفع "إشبيلية" رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث موقتاً بانتظار مباراة "برشلونة" الرابع صاحب الـ 37 أمام "أتلتيك بيلباو" اليوم، فيما توقّف رصيد "إيبار" عند 20 نقطة في المركز 15. 
المصدر: العربية
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