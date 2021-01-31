رياضة

"البايرن" يضرب "هوفنهايم" برباعية ويعزّز صدارته للدوري الألماني

Lebanon 24
31-01-2021 | 12:00
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عزّز فريق "بايرن ميونيخ" صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفوزه العريض على ضيفه "هوفنهايم" 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، في المرحلة19 من "البوندسليغا".
 
وفي المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا"، تقدم جيروم بواتينغ بهدف لـ"بايرن" في الدقيقة 32، ثمّ أضاف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 43 وردّ أندري كراماريتش بهدف لـ"هوفنهايم" في الدقيقة 44.
 
وفي الشوط الثاني أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لـ"بايرن ميونيخ" في الدقيقة 57 وتبعه سيرج نابري بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 63.
 
وبذلك، رفع "البايرن" رصيده في الصدارة إلى 45 نقطة، فيما تجمّد رصيد "هوفنهايم" عند 22 نقطة في المركز 12.
 
وفي باقي المباريات، قلب فريق "بوروسيا دورتموند" تأخره بهدف أمام ضيفه "أوغسبورغ" إلى فوز 3-1، وفاز "أينتراخت فرانكفورت" على ضيفه "هيرتا برلين" 3-1، فيما تعادل "يونيون برلين" مع ضيفه "بوروسيا مونشنغلادباخ" 1-1، و"شالكه" مع مضيفه "فيردر بريمن" 1-1.
 



المصدر: العربية
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