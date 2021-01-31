الدوري الإسباني.. خسارة مدوية لـ"ريال مدريد" على أرضه أمام "ليفانتي" (فيديو)





ولعب "ريال مدريد" أغلب دقائق المباراة بـ10 لاعبين عقب تعرض مدافعه البرازيلي إيدير ميليتو للطرد بعد انطلاق صافرة بداية اللقاء بـ8 دقائق.



ورغم النقص العددي افتتح "الريال" باب التسجيل عند الدقيقة الـ13 عن طريق ماركو أسينسيو، قبل أن يعادل قائد "ليفانتي" خوسي لويس موراليس النتيجة في الدقيقة الـ32 من عمر اللقاء. مني نادي "ريال مدريد" بخسارة مدوية على أرضه أمام ضيفه "ليفانتي" بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس لسبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".ولعب "ريال مدريد" أغلب دقائق المباراة بـ10 لاعبين عقب تعرض مدافعه البرازيلي إيدير ميليتو للطرد بعد انطلاق صافرة بداية اللقاء بـ8 دقائق.ورغم النقص العددي افتتح "الريال" باب التسجيل عند الدقيقة الـ13 عن طريق ماركو أسينسيو، قبل أن يعادل قائد "ليفانتي" خوسي لويس موراليس النتيجة في الدقيقة الـ32 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الـ63 أضاع مهاجم "ليفانتي" روجر مارتي فرصة ذهبية لتقدم فريقه عندما أهدر ركلة جزاء تصدى لها ببراعة البلجيكي تيبو كورتوا حارس "الريال".



وعوّض مارتي إهداره لركلة الجزاء في الدقيقة الـ78 عندما سجل هدف التقدم لفريق"ليفانتي"، والذي أهداه نقاط المباراة الـ3.

وبهذه الخسارة، توقف رصيد "ريال مدريد" عند 40 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع "ليفانتي" رصيده إلى 26 نقطة وصعد موقتاً إلى المركز التاسع على جدول ترتيب فرق "الليغا".