رياضة

الدوري الإيطالي.. "ميلان" يحقّق فوزاً ثميناً على "بولونيا" (فيديو)

Lebanon 24
31-01-2021 | 13:30
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حقق نادي "ميلان" فوزاً ثميناً على مضيفه "بولونيا" بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وافتتح "ميلان" باب التسجيل عند الدقيقة الـ26 عن طريق الكرواتي أنتي ريبيتش الذي تابع الكرة المرتدة من حارس "بولونيا" بعد تنفيذ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لركلة جزاء.
 
وعزز الإيفواري فرانك كيسي النتيجة لـ"ميلان" بتسجيله الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة الـ55 من عمر اللقاء، قبل أن يسجّل أصحاب الأرض هدفهم الوحيد قبل 9 دقائق من نهاية الوقت الأصلي عن طريق أندريا بولي.
 
وبهذا الفوز، رفع "ميلان" رصيده إلى 46 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد "بولونيا" عند 20 نقطة في المركز الـ13 موقتاً بانتظار باقي نتائج الجولة.
المصدر: روسيا اليوم
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