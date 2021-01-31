رياضة

الدوري الإماراتي.. "الشارقة" يعزّز صدارته وتعادل ثمين لـ"خورفكان" أمام "العين"! (فيديو)

Lebanon 24
31-01-2021 | 23:00
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عزّز نادي "الشارقة" صدارته لترتيب الدوري الإماراتي لكرة القدم (دوري الخليج العربي) بعد فوزه، أمس السبت، على ضيفه "الفجيرة" بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الشارقة ضمن الجولة 14 من الدوري، التي شهدت كذلك تعادلاً ثميناً لـ"خورفكان" أمام نادي "العين".
 
وافتتح "الشارقة" التسجيل في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول من رأسية لكايو لوكاس حيث اصطدمت الكرة بالمدافع محمد مصطفى وذهبت للمرمى، بحسب ما ذكر صحيفة "البيان" الإماراتية.
 
وفي الشوط الثاني عزّز إيغور كورنادو تقدم "الشارقة" بالهدف الثاني في الدقيقة 54، ولم تمض 5 دقائق حتى احتسب الحكم عمار الجنيبي ركلة جزاء لـ"الشارقة" بعد العودة لتقنية "الفار" نتيجة لعرقلة كايو لوكاس في الدقيقة 59، ترجمها كورنادو في المرمى بنجاح.
 
ورغم التأخر بثلاثية، لم ييأس "الفجيرة" ونجح في تقليص الفارق من ركلة جزاء ارتكبها عبد الله غانم مع كريستيان صامويل في الدقيقة 65 نفذها الأخير بنجاح ثم أضاف البديل الفارو أوليفيرا الهدف الثاني لـ"الفجيرة" ببراعة في الدقيقة 82 وأهدر بعدها نفس اللاعب فرصة هدف التعادل في وضع انفراد بالمرمى.
 
وبذلك، رفع "الشارقة" رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الدوري، فيما تجمّد رصيد "الفجيرة" عند 7 نقاط في المركز 13. 
 
 
وفي مباراة أخرى من الجولة نفسها، فاز فريق "الوصل" على مضيفه "بني ياس" بنتيجة 2-0، ليرفع "الوصل" رصيده إلى 20 نقطة متقدماً إلى المركز الثامن، فيما توقف رصيد "بني ياس" عند النقطة 26 في المركز الثالث.
 
وسجّل "الوصل" هدفي الفوز في الشوط الأول عن طريق ناصر محمود وعلي صالح في الدقيقتين 22 و39 على التوالي.
 
 
وفي الجولة نفسها أيضاً، خطف "خورفكان" نقطة ثمينة إثر تحقيقه تعادلاً بطعم الفوز أمام "العين" بنتيجة 2-2، ليرفع "العين" رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس و"خورفكان" إلى 15 نقطة في المركز 11. 
 
وسجّل ثنائية "خورفكان" إسماعيل الحمادي ودودو، في الدقيقتين 25 و68، فيما أحرز لـ"العين"، الياباني شيوتاني والتوغولي لابا كودجو في الدقيقتين 40 و60. 
 
 
 
وفي السياق عينه، حقق "شباب الأهلي دبي" فوزاً مهماً على ضيفه "اتحاد كلباء" بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "استاد راشد" بدبي.
 
وسجل لـ"شباب الأهلي" كلّ من محمد جمعة "بيليه" وماجد حسن في الدقيقتين 28 و30، ليصل الفريق إلى 22 نقطة، ويظلّ في المركز السادس، بينما تجمد رصيد "اتحاد كلباء" عند 19 نقطة في المركز التاسع. 
 


 
 
المصدر: البيان

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