بهدفٍ يتيم.. "مان سيتي" يتخطّى "شيفيلد" في الدوري الإنكليزي!

حقّق نادي "مانشستر سيتي" فوزاً ثميناً على ضيفه "شيفيلد يونايتد" بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، في المرحلة الـ21 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم "مان سيتي" المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" بهدف يتيم سجله البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة التاسعة حيث فشل لاعبو المدرب الإسباني بيب غوارديولا في ترجمة سيطرتهم شبه التامة على مجريات اللعب إلى مزيد من الأهداف.وبذلك عزّز "مانشستر سيتي" صدارته لجدول المسابقة حيث رفع رصيده إلى 44 نقطة، فيما تجمّد رصيد "شيفيلد" عند 8 نقاط في المركز الأخير حيث مني اليوم بالهزيمة الـ17 مقابل انتصارين فقط وتعادلين في المباريات التي خاضها بالمسابقة هذا الموسم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.