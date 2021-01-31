رياضة

الدوري الإنكليزي.. التعادل السلبي يحسم قمة "أرسنال" و"مان يونايتد"

Lebanon 24
31-01-2021 | 10:30
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حسم التعادل السلبي قمّة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بين "أرسنال" وضيفه "مانشستر يونايتد" في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، في المرحلة الـ21 من"البريميرليغ".

وفي المباراة التي أقيمت على استاد "الإمارات" بالعاصمة البريطانية لندن، قدّم الفريقان عرضاً جيداً على مدار الشوطين، ولكنّهما فشلا في استغلال الفرص التي سنحت لهما لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي الذي رفع رصيد "أرسنال" إلى 31 نقطة لينفرد بالمركز الثامن بفارق نقطة واحدة أمام "تشيلسي".
 
ورفع "مانشستر يونايتد" رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف جاره "مانشستر سيتي" متصدر جدول المسابقة الذي فاز في وقت سابق أمس على "شيفيلد يونايتد" 1-0. 
المصدر: د أ ب
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