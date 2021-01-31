رياضة

"النصر" بطلاً لكأس السوبر السعودي على حساب "الهلال" (فيديو)

Lebanon 24
31-01-2021 | 21:00
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توّج نادي "النصر" بطلاً لكأس السوبر السعودي للمرة الثانية على التوالي بعدما اكتسح غريمه التقليدي "الهلال" بنتيجة 3-0، في "ديربي" العاصمة الرياض الذي احتضنه "ستاد الملك فهد الدولي" بالعاصمة الرياض، في نهائي المسابقة.

وتمكّن البرازيلي بيتروس لاعب "النصر" من افتتاح التسجيل في الشوط الثاني عند الدقيقة 62 بعدما حوّل عرضية زميله سلطان الغنّام برأسه لتسكن شباك "الهلال" على الرغم من محاولات الحارس عبدالله المعيوف من إبعاد الكرة إلا أنّها تجاوزت خط المرمى.

وفرض "الهلال" سيطرته بحثاً عن هدف التعادل، فيما اعتمد "النصر" على الهجمات المرتدة والتي نجح من خلالها بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 82 عن طريق مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله عبدالمجيد الصليهم ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وواصل "النصر" أفضليته ونجح لاعبه سامي النجعي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 90+2 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالرزاق حمدالله ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتسكن شباك الحارس عبدالله المعيوف لتنتهي المباراة بفوز "النصر" 3-0.
 
المصدر: العربية

رياضة

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