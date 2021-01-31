"النصر" بطلاً لكأس السوبر السعودي على حساب "الهلال" (فيديو)

🎥 ⚽️ أهداف المباراة | #الهلال 0 : 3 #النصر#الهلال_النصر
بصوت المعلق 🎙 فهد العتيبي pic.twitter.com/JFVxdYXFku
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2021
🎥 ⚽️ أهداف المباراة | #الهلال 0 : 3 #النصر#الهلال_النصر
بصوت المعلق 🎙 فهد العتيبي pic.twitter.com/JFVxdYXFku
🏆💛#النصر_بطل_السوبر pic.twitter.com/WsrgsNZXWJ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2021
🏆💛#النصر_بطل_السوبر pic.twitter.com/WsrgsNZXWJ
أجواء احتفالية كبيرة في ستاد الملك فهد الدولي بعد فوز #النصر بكأس بيرين للسوبر السعودي 🏆 pic.twitter.com/QCBW2aJZeo
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2021
أجواء احتفالية كبيرة في ستاد الملك فهد الدولي بعد فوز #النصر بكأس بيرين للسوبر السعودي 🏆 pic.twitter.com/QCBW2aJZeo