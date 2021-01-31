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رياضة
فاجعة تهزّ أسرة كرة القدم اللبنانية.. "كورونا" يغيّب محمد عواضة
Lebanon 24
31-01-2021
|
21:30
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فُجعت أسرة كرة القدم اللبنانية، بوفاة الدكتور محمد عواضة، والذي يشغل منصب مدير ملف كأس العالم في قطر 2022.
وتوفي عواضة إثر إصابته بفيروس كورونا، أثناء رحلة عائلية إلى بيروت، حيث نُقل إلى تركيا لإتمام مرحلة علاجه التي استمرت حوالي أسبوعين.
وكان عواضة من أكثر المحبين والداعمين للكرة اللبنانية، حيث نعته جمعية الإعلاميين الرياضيين في لبنان.
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