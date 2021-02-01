رياضة

ليفربول يتمم صفقة صادمة.. كلوب يفعلها "في الدقيقة الأخيرة"

Lebanon 24
01-02-2021 | 09:00
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أوردت شبكة "سكاي سبورتس" أن ليفربول توصل لاتفاق لضم بن ديفيز مدافع بريستون نورث إند، المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنكليزي لكرة القدم في ظل إصابة العديد من لاعبي الخط الخلفي.

 

وقال التقرير إن ليفربول سيدفع إلى بريستون حوالي مليوني جنيه إسترليني (2.74 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ عمره 25 عاما الذي ينتهي عقده في يونيو. ومن المنتظر إتمام الصفقة في آخر أيام الانتقالات الشتوية اليوم الاثنين.

 

وسينتقل سيب فان دن بيرغ مدافع ليفربول إلى بريستون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

 

ويفتقد ليفربول ثنائي الدفاع فيرجيل فان دايك وجو غوميز لفترة طويلة، وتعرض لضربة جديدة بإصابة جويل ماتيب في أربطة الكاحل خلال الفوز 3-1 على توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي.

 

واضطر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إلى إشراك ثنائي الوسط فابينيو وجوردان هندرسون في مركز قلب الدفاع في كثير من المباريات هذا الموسم ،إلى جانب الاعتماد على بعض اللاعبين الشبان.

 

وأشرك ليفربول هندرسون وزميله ناتانييل فيليبس (23 عاما) كقلبي دفاع خلال الفوز 3-1 على وست هام يونايتد أمس الأحد، ليتقدم إلى المركز الثالث وقبل أن يستضيف برايتون آند هوف ألبيون، الأربعاء المقبل.

المصدر: سكاي نيوز
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