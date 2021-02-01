بهدفَيْ ميسي وغريزمان.. "برشلونة" يثأر من "بيلباو" في الدوري الإسباني! (فيديو)

تمكّن "برشلونة" من الثأر من ضيفه "أتلتيك بيلباو" بفوزه عليه بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".



وسجل ثنائية الفريق الكتالوني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقتين 20 و74، فيما سجل هدف "بيلباو" الوحيد لاعب "برشلونة" جوردي ألبا بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، ثأر "برشلونة" لخسارته أمام الفريق الباسكي في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي جمعهما يوم 17 كانون الثاني الماضي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة وخطف المركز الثاني من غريمه "ريال مدريد" الذي يساويه بالنقاط ولكن الفريق الكتالوني متفوق بفارق الأهداف، فيما توقّف رصيد "أتلتيك بيلباو" عند 24 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب فرق "الليغا".