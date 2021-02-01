رياضة

الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يتخطّى "قادش" ويحمي صدارته بفارق 10 نقاط! (فيديو)

Lebanon 24
01-02-2021 | 21:00
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حقق نادي "أتلتيكو مدريد" فوزاً كبيراً على مضيفه "قادش" بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية أتلتيكو كل من النجم الأوروغوياني لويس سواريز (هدفان) في الدقيقتين 28 و50، وساؤول نيغويز في الدقيقة 44 وخورخي ميروديو كوكي في الدقيقة 88، فيما سجل هدفي أصحاب الأرض ألفارو نيغريدو في الدقيقتين 35 و71.
 
وبهذا الفوز، رفع "أتلتيكو" رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة موسعاً الفارق عن كلّ من مطاردَيْه "برشلونة" الثاني و"ريال مدريد" الثالث إلى 10 نقاط مستفيداً من خسارة الفريق الملكي أمام ضيفه "ليفانتي" 2-1، السبت، فيما كان "برشلونة" فاز على "أتلتيك بيلباو" الأحد بنتيجة 2-1 حيث انتزع المركز الثاني من غريمه "الريال". 
 
في المقابل، توقف رصيد "قادش" عند 24 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق "الليغا".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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