شجار بين مقاتلين بعد الإعلان عن نتيجة نزالهما (فيديو)

Боец MMA подрался с соперником после поединка 😱



👊 Шамиль Мусаев победил Уроша Юришича по решению судей. Словенец решил отомстить сразу после объявления победителей



Вадим Тихомиров разобрал инцидент и рассказал о прошлом соперников:https://t.co/AUVZP130gH pic.twitter.com/uwAWyhXsZf