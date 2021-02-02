رياضة

شجار بين مقاتلين بعد الإعلان عن نتيجة نزالهما (فيديو)

Lebanon 24
02-02-2021 | 06:00
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نشب شجار بين المقاتلين الروسي شاميل موسايف والسلوفيني أوروش يوريشيتش، بعد النزال الذي جمعهما الأحد في مدينة وودج البولندية ضمن دورة "KSW 58" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

واحتج أوروش يوريشيتش وفريقه على قرار الحكام فوز الروسي بعد نزال متكافئ بينها، وسرعان ما نشب شجار بين المقاتلين، وتدخل رجال الأمن لفض الاشتباك بينهما وأفراد الفريقين.
 
 
 
ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن مدرب المقتل الروسي أبوسوبيان ماغوميدوف قوله إن الشجار نشب بسبب اعتداء المقاتل السلوفيني على أحد أفراد فريقه، ومن ثم أسقطه موسايف على أرض الحلبة بعد أن تلفظ بعبارة أساء بها للمسلمين.  

وحقق شاميل موسايف (23 عاما) انتصاره الربع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

بينما تجرع أوروش يوريشيتش (28 عاما) مرارة الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية بعد 11 انتصارا.
المصدر: روسيا اليوم
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