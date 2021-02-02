ميسي صاحب أكبر عقد في تاريخ الرياضة العالمية!

كشف تسريب عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، أنه صاحب أكبر عقد في تاريخ الرياضة العالمية، بحسب صحيفة "ذا صن".وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة الذي بدأ موسم 2017 - 2018، وحمل غلافها عنوان "العقد الفرعوني الذي يدمر برشلونة"، وقالت إنه يتقاضى راتبا قدره 555 مليون يورو على مدار 4 مواسم.وأوضح التسريب أن عقد ميسي يشمل راتبا ثابتا وحقوق الصور الخاصة به والمتغيرات، بالإضافة إلى الضرائب التي يتعين على برشلونة دفعها.ووضعت صحيفة "ذا صن" ترتيبا لأعلى 10 عقود رياضيين في العالم وجاء على رأسهم ميسي:ليونيل ميسي (نجم برشلونة) – 674 مليون دولارباتريك ماهومز (نجم كرة القدم الأميركية) – 552 مليون دولارمايك تراوت (محترف البيسبول) – 468 مليون دولاركانيلو ألفاريز (ملاكم مكسيكي) - 400 مليون دولارنيمار دا سيلفا (نجم باريس سان جيرمان) - 382 مليون دولاربرايس هاربر (محترف البيسبول) – 363 مليون دولارجيانكارلو كروز مايكل ستانتون (محترف البيسبول) - 357 مليون دولارجيريت كول (محترف البيسبول) – 354 مليون دولارماني ماتشادو (محترف البيسبول) - 327 مليون دولارنولان أرينادو (محترف البيسبول) – 284 مليون دولار