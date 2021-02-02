بينها موقعة "إنتر" و"اليوفي".. إليكم أبرز المباريات الأوروبية الليلة!

تشهد الملاعب الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء، إقامة العديد من المباريات، أبرزها موقعة "إنتر ميلان" وغريمه "يوفنتوس" في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.كذلك، ستقام مباراة أخرى لا تقل أهمية في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث يلتقي فريق "ألميريا" بضيفه نادي "إشبيلية"، بينما يشهد الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إقامة 4 مباريات من الجولة 22، أبرزها مواجهة "مانشستر يونايتد" وضيفه "ساوثهامبتون".وفي ما يلي جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء، حسب توقيت بيروت: