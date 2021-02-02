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رياضة
بينها موقعة "إنتر" و"اليوفي".. إليكم أبرز المباريات الأوروبية الليلة!
Lebanon 24
02-02-2021
|
15:00
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تشهد الملاعب الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء، إقامة العديد من المباريات، أبرزها موقعة "إنتر ميلان" وغريمه "يوفنتوس" في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.
كذلك، ستقام مباراة أخرى لا تقل أهمية في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث يلتقي فريق "ألميريا" بضيفه نادي "إشبيلية"، بينما يشهد الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إقامة 4 مباريات من الجولة 22، أبرزها مواجهة "مانشستر يونايتد" وضيفه "ساوثهامبتون".
وفي ما يلي جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء، حسب توقيت بيروت:
ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا
"إنتر ميلان" x "يوفنتوس" – الساعة 21:45.
ربع نهائي كأس إسبانيا
"ألميريا" x "إشبيلية" – الساعة 22:00.
الدوري الإنكليزي
"شيفيلد يونايتد" x "وست بروميتش ألبيون" – الساعة 20:00.
"وولفرهامبتون" x "أرسنال" – الساعة 20:00.
"مانشستر يونايتد" x "ساوثهامبتون" – الساعة 22:15.
"نيوكاسل يونايتد" x "كريستال بالاس" – الساعة 22:15.
المصدر:
روسيا اليوم
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