رياضة

"ريال مدريد" يعلن إصابة رئيسه فلورنتينو بيريز بـ"كورونا"

Lebanon 24
02-02-2021 | 16:30
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أعلن نادي "ريال مدريد" الإسباني، اليوم الثلاثاء، أنّ نتيجة فحص رئيس النادي فلورنتينو بيريز لـ"كوفيد-19" جاءت إيجابية.

وقال "الريال" في بيان، إن نتيجة بيريز (73 عاماً) جاءت إيجابية خلال فحوص معتادة في النادي لكنّه لا يعاني من أي أعراض.
 
وجاءت إصابة بيريز، بعد أسبوع تقريباً من إصابة مدرب "الريال"، الفرنسي زين الدين زيدان بالفيروس، والذي مازال يقضي فترة الحجر الصحي ولم يتمكّن من قيادة الفريق الملكي في المباريات القليلة الماضية.

ويحتل "ريال مدريد" المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع "برشلونة" صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر "أتلتيكو مدريد" ترتيب "الليغا" برصيد 50 نقطة مع مباراة مؤجلة.
 
المصدر: روسيا اليوم
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