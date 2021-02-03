تسريبات جديدة.. بنود "غريبة" في عقد ميسي مع برشلونة

نشرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية لليوم الثالث على التوالي، المزيد من التفاصيل التي تخص عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة.تخص التفاصيل الجديدة حقوق برشلونة في عقد ميسي، بعدما كانت الصحيفة قد نشرت تفاصيل العقد المالية التي يحصل عليها النجم الأرجنتيني.وأهم التفاصيل الجديدة هو منع النادي لميسي من ركوب الدراجات النارية أو المائية ومثيلتها من الرياضات التي قد تتسبب في إصابته.كما يمنع العقد "البرغوث" من تعاطي أي نوع من أنواع المخدرات أو المنشطات وهو أمر مفهوم، كما تم منعه من المشاركة في المراهنات بالبطولات التي يشارك فيها أي فريق تابع لبرشلونة.ويجبر العقد ميسي على الخروج بشكل علني للحديث عن المدير الفني للفريق بشكل إيجابي، وأن مركزه داخل الملعب لا يحدده سوى المدرب فقط.وأحد البنود التي تخص ميسي هي إمكانية رحيله بشكل مجاني بحال حصول إقليم كتالونيا على الاستقلال في أي وقت.ونشرت "إل موندو" هذه التسريبات بالرغم من أن برشلونة حذرت الصحيفة من اتخاذ إجراءات قانونية بحال تسريب العقد، كما قرر ميسي مقاضاة المسؤولين عن ذلك.