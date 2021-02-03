برشلونة يتصدر القائمة... أعلى 10 أندية كرة قدم دخلا في العالم

تصدر نادي برشلونة الإسباني قائمة أعلى الأندية الرياضية دخلا في الموسم الرياضي (2019 / 2020) متخطيا ريال مدريد لأول مرة.



جاء ذلك في إحصائية كانون الثاني 2021، التي نشرها موقع دوري كرة القدم المالي في ديلويت، وشملت 5 نواد إنكليزية وناديين إسبانيين وناديا واحدا من كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا ضمن العشر الكبار.

ولفت الموقع إلى أن تلك الإحصائية ترصد الآداء المالي للأندية الرياضية الكبرى، مشيرا إلى أن إجمالي دخل أعلى 20 نادي رياضي في العالم نحو 9 مليارات و860 مليون دولار أميركي.وتراجع الدخل الإجمالي لأعلى 20 نادي كرة قدم في العالم بنسبة 12 في المئة مقارنة بالموسم السابق وهو ما يوازي مليار و320 مليون دولار.وفيما يلي أعلى 10 أندية دخلا خلال موسم (2019 / 2020) وتشمل عائدات بث المباريات والحضور الجماهيري والأنشطة التجارية الأخرى، التي تسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في تراجعها عن الموسم السابق، وسط تقديرات بحدوث تراجع أكبر خلال موسمم (2020 / 2021) بسبب الجائحة.1- برشلونةحقق برشلونة الإسباني دخلا نحو 859 مليون دولار و580 ألف دولار واحتل المرتبة الأولى عالميا.2- ريال مدريدحقق نادي ريال مدريد الإسباني عائدات قيمتها 859 مليونا و340 ألف دولار، واحتل المرتبة الثانية عالميا.3- بايرن ميونيخحقق نادي بايرن ميونيخ الألماني عائدات قيمتها 762 مليونا و210 ألف دولار واحتل المرتبة الثالثة.4- مانشيستر يونايتدحقق مانشستر يونايتد الإنكليزي عائدات قيمتها 687 مليونا و660 ألف دولار وحل في المرتبة الرابعة.5- ليفربولحل ليفربول الإنكليزي في المرتبة الخامسة بعائدات قيمتها 671 مليونا و460 ألف دولار.6- مانشستر سيتيحل مانشستر سيتي الإنكليزي في المرتبة السادسة بعائدات قيمتها 660 مليونا و160 ألف دولار.7- باريس سان جيرمانحل باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة السابعة بعائدات قيمتها 649 مليونا و820 ألف دولار.8- تشيلسيحل تشيلسي الإنكليزي في المرتبة الثامنة بعائدات قيمتها 564 مليونا و600 ألف دولار.9- توتنهام هوتسبرحل توتنهام هوتسبر الإنكليزي في المرتبة التاسعة بعائدات قيمتها 535 مليونا و750 ألف دولار.10- يوفنتوسحل يوفنتوس الإيطالي في المرتبة العاشرة بعائدات قيمتها 478 مليونا و290 ألف دولار.