بهدفَيْ رونالدو.. "اليوفي"يتخطّى "إنتر" في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا! (فيديو)

تغلّب نادي "يوفنتوس" على مضيفه نادي "إنتر ميلان" بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.



ووضع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريق "إنتر ميلان" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة التاسعة من انطلاق صفارة البداية.

ورد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصاع صاعين بتسجيله هدفَيْ "السيدة" في الدقيقتين 26 من ضربة جزاء، و35 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضاحية سان سيرو في مدينة ميلانو.

وسيتجدد الموعد مع الفريقين في مباراة الإياب التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "أليانز ستاديوم" معقل "اليوفي" بمدينة تورينو.