الدوري الإنكليزي.. خسارة مريرة لـ"أرسنال" أمام "الذئاب"! (فيديو)

مُني نادي "أرسنال" بخسارة مريرة أمام مضيفه "وولفرهامبتون"، بنيتجة 2-1 بعدما تمكّن أصحاب الأرض من قلب تأخّرهم بهدف إلى بفوز بهدفيْن لواحد، في المباراة التي أقيمت، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة 22 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم "أرسنال" بهدف سجله نيكولاس بيبي في الدقيقة 32 وتعادل روبين نيفيز لـ"الذئاب"، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء والتي طرد على إثرها ديفيد لويز مدافع "أرسنال"، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وفي الشوط الثاني أضاف "وولفرهامبتون" الهدف الثاني في الدقيقة 49 عن طريق جواو موتينيو. وشهد أيضاً الشوط الثاني طرد بيرند لينو حارس "أرسنال" في الدقيقة 73.

ورفع "وولفرهامبتون" رصيده إلى 26 نقطة في المركز 13، فيما توقف رصيد "أرسنال" عند 31 نقطة في المركز العاشر.