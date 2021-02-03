رياضة

"الفتى الذهبي" يقود "دورتموند" إلى ربع نهائي كأس ألمانيا (فيديو)

Lebanon 24
03-02-2021 | 23:00
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قاد المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند الملقّب بـ"الفتى الذهبي"، فريقه "بوروسيا دورتموند" للفوز على "بادربورن" 3-2 والتأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا، بعد تسجيله الهدف الحاسم في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الثلاثاء.

وتقدم "دورتموند" مبكراً بهدفين من توقيع إيمري تشان، وجيدون سانشو، في الدقيقتين 6 و16 على الترتيب، قبل أن يقلّص يوليان يوستفان الفارق لصالح "بادربورن" المنافس في الدرجة الثانية، في الدقيقة 79.
 
وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أدرك برينس أوسي أوسو، هدف التعادل لـ"بادربورن" من علامة الجزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليرسل المباراة إلى وقت إضافي.

وبعد 5 دقائق فقط من انطلاق الشوط الإضافي الأول، أجهز هالاند على أحلام "بادربورن"، بتسجيله الهدف الحاسم ليضمن التأهل لفريقه. 
 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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