21
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
"فورمولا 1": "مرسيدس" تؤجّل الكشف عن سيارتها الجديدة.. والسبب هاميلتون!
Lebanon 24
03-02-2021
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وسائل إعلام بريطانية أنّ فريق "مرسيدس" المنافس في بطولة العالم لسيارات "الفورمولا 1" ينتظر حتى آذار المقبل للكشف عن السيارة الجديدة لموسم 2021 بسبب عدم معرفة مستقبل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون مع الفريق.
وانتهى عقد هاميلتون بطل العالم 7 مرات مع الشركة في كانون الأوّل الماضي، وأشار مدير فريق "مرسيدس"، توتو وولف، إلى أنّ "قرار بقاء هاميلتون من عدمه مع الفريق ليس واضحاً إلى الآن، وأوضح أنّ "القرار ليس وشيكاً، وأتحاور مع هاميلتون حول شروط العقد"، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وبحسب الصحيفة، فإنّه عادة ما يكشف الفريق عن سيارته الجديدة في شهر شباط، لكنّه لن يفعل ذلك هذا الموسم حتى 2 آذار المقبل.
وبعد تأجيل سباق الجائزة الكبرى في أستراليا، من المفترض أن يبدأ هاميلتون البالغ من العمر 36 عاماً موسمه في محاولة للفوز بلقب العالم الثامن بالبحرين في 28 آذار.
وستجري تجارب تحضيرية في البحرين قبل أسبوعين من السباق، وأصبحت "مرسيدس" الفريق الثالث الذي يعلن عن موعد إطلاق سيارته لموسم 2021 بعد إعلان "ماكلارين" و"ألفا روميو" أنهما سيكشفان عن سيارتيهما في 15 و22 شباط على التوالي.
المصدر: الحرة
الأكثر قراءة
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
23:07 | 2021-02-02
02/02/2021 11:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تمديد للاقفال؟.. البلد الى الفتح التدريجي بعد 8 شباط
Lebanon 24
لا تمديد للاقفال؟.. البلد الى الفتح التدريجي بعد 8 شباط
15:20 | 2021-02-02
02/02/2021 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"رحل أبي هزمه كورونا"... إعلامية تنعى والدها: التقط العدوى من غرفة غسيل الكلى
Lebanon 24
"رحل أبي هزمه كورونا"... إعلامية تنعى والدها: التقط العدوى من غرفة غسيل الكلى
16:00 | 2021-02-02
02/02/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مريض..مهاجمة مستشفى وتكسير سيارة الطبيب.. هذا ما حصل في أحد المستشفيات
Lebanon 24
وفاة مريض..مهاجمة مستشفى وتكسير سيارة الطبيب.. هذا ما حصل في أحد المستشفيات
21:08 | 2021-02-02
02/02/2021 09:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سرطان الرئة ينهي حياة هذا الممثل عن 44 عاماً (صورة)
Lebanon 24
سرطان الرئة ينهي حياة هذا الممثل عن 44 عاماً (صورة)
21:00 | 2021-02-02
02/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:00 | 2021-02-03
برشلونة يتصدر القائمة... أعلى 10 أندية كرة قدم دخلا في العالم
09:00 | 2021-02-03
هل يعتزل "جوهرة" برشلونة فاتي كرة القدم مبكرا جدا؟
06:00 | 2021-02-03
تسريبات جديدة.. بنود "غريبة" في عقد ميسي مع برشلونة
23:00 | 2021-02-02
نجم "ليفربول" الياباني إلى "ساوثهامبتون" على سبيل الإعارة
21:00 | 2021-02-02
هدف صلاح العالمي يثير إعجاب رواد الإنترنت.. شاهدوا الفيديو
18:00 | 2021-02-02
اتصال مسرّب لطبيب مارادونا قبل الوفاة: "البدين سيموت".. وابنة الأسطورة: "تقيّأت"!
فيديو
ماذا ينتظر العالم في شباط 2021؟ إليكم توقعات كارمن شماس بالأيام (فيديو)
Lebanon 24
ماذا ينتظر العالم في شباط 2021؟ إليكم توقعات كارمن شماس بالأيام (فيديو)
12:00 | 2021-02-03
03/02/2021 13:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاهد انفجار مركبة SN9 الفضائية لدى هبوطها التجريبي
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاهد انفجار مركبة SN9 الفضائية لدى هبوطها التجريبي
09:00 | 2021-02-03
03/02/2021 13:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة غضب عارمة... الشرطة تعتقل طفلة برذاذ الفلفل! (فيديو)
Lebanon 24
موجة غضب عارمة... الشرطة تعتقل طفلة برذاذ الفلفل! (فيديو)
23:00 | 2021-02-02
03/02/2021 13:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact