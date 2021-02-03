"فورمولا 1": "مرسيدس" تؤجّل الكشف عن سيارتها الجديدة.. والسبب هاميلتون!

كشفت وسائل إعلام بريطانية أنّ فريق "مرسيدس" المنافس في بطولة العالم لسيارات "الفورمولا 1" ينتظر حتى آذار المقبل للكشف عن السيارة الجديدة لموسم 2021 بسبب عدم معرفة مستقبل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون مع الفريق.وانتهى عقد هاميلتون بطل العالم 7 مرات مع الشركة في كانون الأوّل الماضي، وأشار مدير فريق "مرسيدس"، توتو وولف، إلى أنّ "قرار بقاء هاميلتون من عدمه مع الفريق ليس واضحاً إلى الآن، وأوضح أنّ "القرار ليس وشيكاً، وأتحاور مع هاميلتون حول شروط العقد"، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.وبحسب الصحيفة، فإنّه عادة ما يكشف الفريق عن سيارته الجديدة في شهر شباط، لكنّه لن يفعل ذلك هذا الموسم حتى 2 آذار المقبل.وبعد تأجيل سباق الجائزة الكبرى في أستراليا، من المفترض أن يبدأ هاميلتون البالغ من العمر 36 عاماً موسمه في محاولة للفوز بلقب العالم الثامن بالبحرين في 28 آذار.وستجري تجارب تحضيرية في البحرين قبل أسبوعين من السباق، وأصبحت "مرسيدس" الفريق الثالث الذي يعلن عن موعد إطلاق سيارته لموسم 2021 بعد إعلان "ماكلارين" و"ألفا روميو" أنهما سيكشفان عن سيارتيهما في 15 و22 شباط على التوالي.