رياضة

كلوب يتحدث عن فرص فان دايك في العودة إلى الملاعب قبل نهاية الموسم الحالي

Lebanon 24
04-02-2021 | 06:00
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اعترف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بأن عودة قطب دفاع فريقه، الهولندي فيرغيل فان دايك، الذي يتعافى من إصابة خطيرة في ركبته، هذا الموسم ستكون بمثابة "المعجزة".

وقال كلوب قبيل مباراة فريقه ضد برايتون، الأربعاء لحساب الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: "لم يخبرني أي طبيب بإمكانية أن يلعب فيرغيل مجددا هذا الموسم. لا أريد أن أقول إن الامر مستحيل، لكنه ليس مرجحا".

وأضاف: "لدينا مكان له لتسجيله في قائمة دوري أبطال أوروبا. إذا وجدنا مكانا له في لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز، سنضيفه إليها".

وتابع: "إذا لم يكن هناك مكان له فعلينا اتخاذ قرار ما. إذا تواجد على اللائحة، لأننا نأمل بمعجزة".

وعانى ليفربول هذا الموسم من إصابة عدة لاعبيه، لا سيما في خط دفاعه، حيث يغيب جو غوميز حتى أواخر الموسم، كما أكد كلوب أمس الثلاثاء، غياب الكاميروني جويل ماتيب حتى نهاية الموسم أيضا، بعد أن تجددت إصابته مؤخرا.

واضطر ليفربول إلى تعزيز خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بالتعاقد مع مدافع بريستون، بن ديفيس، ومدافع شالكه، أوزان كاباك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري المحلي حاليا متخلفا بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة.
المصدر: روسيا اليوم
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