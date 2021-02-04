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رياضة
مفاجأة.. تعرّفوا إلى صديق جورجينا "الشاب والجذاب" قبل رونالدو (صورة)
Lebanon 24
04-02-2021
|
09:00
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فجرت مجلة "سيمانا" العالمية مفاجأة بالكشف أن جورجينا روديغيز كانت على علاقة صداقة عاطفية مع المصور الإسباني خافي عندما كانا في المدرسة الثانوية، قبل ارتباطها بكريستيانو رونالدو.
وجاء الكشف عن هذه العلاقة من خلال البحث في العلاقات القديمة للمشاركين في برنامج تليفزيون الواقع، نظرا للاهتمام الإعلامي الكبير والمتابعة المستمرة لأبطال الحلقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ضمن هؤلاء الأبطال، المصور الشاب خافي، والذي كشفت عمليات التنقيب في ماضيه عن علاقته مع جورجينا رودريغيز.
وقالت المجلة أن عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، الأرجنتينية من أصل إسباني، كانت خلال سنوات مراهقتها تعيش قصة حب مع مصور إٍباني شاب، يبلغ من العمر 27 عاما من مدينة هويسكا الإسبانية.
وقال التقرير الذي نشرته "سيمانا" إنّ هذا المصور الشاب الجذاب درس في نفس المعهد الذي كانت فيه صديقة كريستيانو رونالدو الحالية، في جاكا، وكلاهما بدأ علاقة عاطفية انتهت عندما قررت العارضة جورجينا روديغيز، في سن الـ17 من عمرها، الانتقال للعيش في العاصمة الإسبانية مدريد، بل ونشرت المجلة صورة منذ سنوات تظهر فيها جورجينا مع خافي.
ولا شك أن كثير من الأمور، قد تغيرت منذ تلك الفترة، فقد ارتبطت جورجينا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وباتت من أهم العناصر في حياة الأسطورة البرتغالي على الشخصي والمهني، خاصة في ظل رعايتها الكاملة لأبناء رونالدو الأربعة.
أما خافي فيعيش حاليا في جزر الكناري، ويقول عن نفسه: أسلوبي للنجاح هو أن أتبع قلبي أينما ذهبت.
المصدر: روسيا اليوم
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