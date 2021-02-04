رياضة

الدوري الإنكليزي.. "برايتون" يهزم "ليفربول" في عقر داره! (فيديو)

Lebanon 24
04-02-2021 | 18:00
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مني نادي "ليفربول" بخسارة مريرة في عقر داره أمام ضيفه المتواضع "برايتون" بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق "برايتون" بالفضل في انتصاره التاريخي لمهاجمه الكولومبي ستيفن ألزاتي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد".
 
 
وتوقف رصيد "ليفربول" حامل اللقب بعد هذه الهزيمة عند 40 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب "البريمير ليغ" متأخراً بفارق 7 نقاط عن المتصدر "مانشستر سيتي"، الذي يملك مباراة مؤجلة أيضاً.

في المقابل، رفع "برايتون" رصيده بعد هذا الفوز إلى 24 نقطة، وتقدم إلى المركز 15 على سلم ترتيب الدوري.
 
 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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