رياضة

الدوري الفرنسي.. "سان جيرمان" يتخطّى "نيم" بثلاثية!

Lebanon 24
04-02-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-790746-637480318919975390.jpg
Doc-P-790746-637480318919975390.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكّن نادي "باريس سان جيرمان" من تجاوز هزيمته نهاية الأسبوع الماضي، بفوزه بنتيجة 3-0 على ضيفه "نيم أولمبيك"، أمس الأربعاء، في الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الفريق الباريسي، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والإسباني بابلو سارابيا، والفرنسي كيليان مبابي، في الدقائق 18، 36، و68 على التوالي.

ورفع "سان جيرمان"، الذي كان خسر 2-3 أمام مضيفه "لوريان" السبت الماضي، رصيده إلى 48 نقطة، في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، على بعد 3 نقاط من المتصدر "ليل" الذي كان فاز على "بوردو" 3-0، ونقطة واحد عن وصيفه "ليون" الذي فاز بدوره على "ديجون" 1-0.

في المقابل، تجمد رصيد "نيم" عند 15 نقطة في المركز الـ20 الأخير.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:10 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:17 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2021-02-04
18:00 | 2021-02-04
15:00 | 2021-02-04
12:00 | 2021-02-04
09:00 | 2021-02-04
06:00 | 2021-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website