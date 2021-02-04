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رياضة
الدوري الفرنسي.. "سان جيرمان" يتخطّى "نيم" بثلاثية!
Lebanon 24
04-02-2021
|
21:00
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تمكّن نادي "باريس سان جيرمان" من تجاوز هزيمته نهاية الأسبوع الماضي، بفوزه بنتيجة 3-0 على ضيفه "نيم أولمبيك"، أمس الأربعاء، في الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل ثلاثية الفريق الباريسي، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والإسباني بابلو سارابيا، والفرنسي كيليان مبابي، في الدقائق 18، 36، و68 على التوالي.
ورفع "سان جيرمان"، الذي كان خسر 2-3 أمام مضيفه "لوريان" السبت الماضي، رصيده إلى 48 نقطة، في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، على بعد 3 نقاط من المتصدر "ليل" الذي كان فاز على "بوردو" 3-0، ونقطة واحد عن وصيفه "ليون" الذي فاز بدوره على "ديجون" 1-0.
في المقابل، تجمد رصيد "نيم" عند 15 نقطة في المركز الـ20 الأخير.
المصدر:
روسيا اليوم
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