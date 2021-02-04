الدوري الإنكليزي.. "مان سيتي" يواصل انتصاراته و"ليستر" يستفيد من خسارة "ليفربول"!





وارتفع رصيد "مانشستر سيتي"، الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عنه في الموسم الماضي، إلى 47 نقطة في الصدارة، ومازال فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا يمتلك مباراة مؤجلة، فيما تجّمد رصيد "بيرنلي"، الذي تلقى خسارته الرابعة في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 22 نقطة في المركز16.



وتقدم "السيتي" مبكراً بهدف حمل توقيع نجمه البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة الثالثة، فيما تكفل رحيم ستيرلينغ بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 38، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. حقّق نادي "مانشستر سيتي" فوزه التاسع على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ليحافظ على صدارته بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه جاره "مانشستر يونايتد"، وذلك عقب فوزه الثمين والسهل 2-0 على مضيفه "بيرنلي" في المرحلة 22 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز "ليستر سيتي" على مضيفه "فولهام" بالنتيجة ذاتها.وارتفع رصيد "مانشستر سيتي"، الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عنه في الموسم الماضي، إلى 47 نقطة في الصدارة، ومازال فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا يمتلك مباراة مؤجلة، فيما تجّمد رصيد "بيرنلي"، الذي تلقى خسارته الرابعة في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 22 نقطة في المركز16.وتقدم "السيتي" مبكراً بهدف حمل توقيع نجمه البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة الثالثة، فيما تكفل رحيم ستيرلينغ بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 38، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

من جهة أخرى، عاد "ليستر سيتي" لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين بالبطولة، إثر تغلبه 2-0على مضيفه "فولهام".



وارتفع رصيد "ليستر"، الذي تعادل مع "إيفرتون" وخسر أمام "ليدز يونايتد" في المرحلتين الماضيتين، إلى 42 نقطة في المركز الثالث مستفيداً من خسارة "ليفربول" صاحب الـ40 نقطة أمام "برايتون" 1-0، فيما توقّف رصيد "فولهام" عند 14 نقطة في المركز 18.

وافتتح النيجيري كيليتشي إيهياناتشو التسجيل لـ"ليستر" في الدقيقة 14، ثم أضاف جيمس جاستن الهدف الثاني في الدقيقة 44.