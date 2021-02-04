رياضة

الدوري الإنكليزي.. "مان سيتي" يواصل انتصاراته و"ليستر" يستفيد من خسارة "ليفربول"!

Lebanon 24
04-02-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-790753-637480330343430875.jpg
Doc-P-790753-637480330343430875.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقّق نادي "مانشستر سيتي" فوزه التاسع على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ليحافظ على صدارته بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه جاره "مانشستر يونايتد"، وذلك عقب فوزه الثمين والسهل 2-0 على مضيفه "بيرنلي" في المرحلة 22 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز "ليستر سيتي" على مضيفه "فولهام" بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد "مانشستر سيتي"، الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عنه في الموسم الماضي، إلى 47 نقطة في الصدارة، ومازال فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا يمتلك مباراة مؤجلة، فيما تجّمد رصيد "بيرنلي"، الذي تلقى خسارته الرابعة في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 22 نقطة في المركز16.

وتقدم "السيتي" مبكراً بهدف حمل توقيع نجمه البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة الثالثة، فيما تكفل رحيم ستيرلينغ بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 38، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. 
 
 
من جهة أخرى، عاد "ليستر سيتي" لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين بالبطولة، إثر تغلبه 2-0على مضيفه "فولهام".

وارتفع رصيد "ليستر"، الذي تعادل مع "إيفرتون" وخسر أمام "ليدز يونايتد" في المرحلتين الماضيتين، إلى 42 نقطة في المركز الثالث مستفيداً من خسارة "ليفربول" صاحب الـ40 نقطة أمام "برايتون" 1-0، فيما توقّف رصيد "فولهام" عند 14 نقطة في المركز 18.
 
وافتتح النيجيري كيليتشي إيهياناتشو التسجيل لـ"ليستر" في الدقيقة 14، ثم أضاف جيمس جاستن الهدف الثاني في الدقيقة 44.
 
 
المصدر: العربية
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:10 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:17 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
21:00 | 2021-02-04
18:00 | 2021-02-04
15:00 | 2021-02-04
12:00 | 2021-02-04
09:00 | 2021-02-04
06:00 | 2021-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website