جورجينا تنشر فيديو لاحتفال نجل رونالدو بهدف والده بشباك إنتر.. شاهدوا ردة فعله

احتفل جونيور، نجل مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بطريقة طريفة ومثيرة بهدف والده في شباك إنتر ميلان، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

Cristiano Ronaldo Jr. celebrating his dad's goal yesterday 🙌



(via georginagio/Instagram) pic.twitter.com/K94ewSxZd4 — ESPN FC (@ESPNFC) February 3, 2021

وظهر جونيور في مقطع فيديو نشرته صديقة والده، جورجينا، عبر خاصية "الستوري" في موقع "إنستغرام"، وهو يشاهد المباراة عبر التلفاز، وعندما سجل رونالدو هدف التعادل ليوفنتوس (1-1)، قفز من الأريكة فرحا وابتهاجا.

وسجل رونالدو هدفين متتاليين في الدقيقتين 26 و35، الأول من ركلة جزاء، والثاني من استغلال خروج حارس مرمى إنتر الخاطئ عن مرماه، ليمنح يوفنتوس الفوز على مضيفه إنتر بنتيجة 2-1، قبل مواجهة الفريقين إيابا يوم الثلاثاء المقبل.