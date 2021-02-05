فتاة تركية تنشر صورة محادثتها مع لاعب عربي شهير.. ماذا طلب منها؟

أشعلت فتاة تركية مواقع التواصل حول المصري، مصطفى محمد، المنتقل حديثا من الزمالك إلى غلطة سراي على سبيل الإعارة، وذلك بعد ساعات من تألق "البلدوزر" في مباراة فريقه ضد باشاك شهير.

وادعت الفتاة أن مصطفى محمد، طلب رقمها الشخصي لكي يراسلها عبر تطبيق "واتسآب"، ما دفع ناقد رياضي يدعى عطا سيلوك من وكالة "ديميريون" التركية، إلى القيام بتكذيبها، مؤكدا ان اللاعب المصري لم يقم نهائيا بالحديث معها بأي طريقة.



وأكد عطا سيلوك، أن إدارة نادي غلطة سراي، تستعد لرفع دعوى قضائية ضد الحساب الخاص بالفتاة، مضيفا أنه ربما تكون هناك فبركة للمنشور للنيل من مصطفى محمد قبل مباراة فريقه ضد غريمه فنربخشة، في الجولة الـ23 من عمر الدوري التركي.



وكان مصطفى محمد، أحرز هدفا في أول مباراة يخوضها مع غلطة سراي يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن شارك بديلا بين شوطي المباراة التي جمعت بين فريقه وباشاك شهير، وسجل هدف فريقه الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، من علامة الجزاء.