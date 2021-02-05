مونديال الأندية.. "الأهلي" المصري يبلغ نصف النهائي على حساب "الدحيل" القطري

استهلّ "النادي الأهلي" المصري مشواره في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في دولة قطر بفوز على نادي "الدحيل" القطري بنتيجة 1-0، لينتزع بذلك بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي للبطولة في المباراة التي جمعتهما، أمس يوم الخميس، على ملعب "المدينة التعليمية".

ويدين "الأهلي" بالفضل في انتصاره للاعبه حسين الشحات الذي أحرز هدف الفوز الوحيد للفريق بحلول الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للقاء، ليضرب بذلك "الأهلي" موعداً في المربع الذهبي لمونديال الأندية 2020، مع نادي "بايرن ميونيخ" الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين المقبل، على أستاد "أحمد بن علي" المونديالي، بمدينة الريان.

بينما سيكتفي "الدحيل" بالمنافسة على المركز الخامس للنسخة الـ17 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، ضد "أولسان هيونداي" الكوري الجنوبي بطل آسيا، الذي خسر بدوره أمام فريق "تيغريس أونال" المكسيكي (1-2) في المباراة الافتتاحية، التي أقيمت في وقت سابق من الخميس أيضاً، على استاد "أحمد بن علي"، بمدينة الريان.



أما فريق "تيغريس" بطل "الكونكاكاف"، فسيلعب في الدور قبل النهائي للبطولة، مع ممثل أميركا الجنوبية فريق "بالميراس" البرازيلي، بطل "كوبا ليبرتادوريس"، يوم الأحد المقبل.



بينما ستقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس الموافق 11 شباط، في استاد "المدينة التعليمية" في العاصمة القطرية الدوحة.