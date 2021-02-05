رياضة

الدوري الإنكليزي.. "تشيلسي" يحسم "ديربي لندن" أمام "توتنهام" (فيديو)

Lebanon 24
05-02-2021 | 18:00
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حسم نادي "تشيلسي" ديربي العاصمة البريطانية لندن في لقائه مع ضيفه "توتنهام"، بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-0، أمس الخميس، في المرحلة 22 من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
 
 
وأحرز جورجينيو هدف "تشيلسي" الوحيد في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، فيما فشل "توتنهام" في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، ليتلقى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي.
 
وارتفع رصيد "تشيلسي"، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة بقيادة مدرّبه الجديد الألماني توماس توخيل إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس في ترتيب المسابقة، متفوقاً بفارق 3 نقاط أمام "توتنهام"، الذي تراجع للمركز الثامن.
 
 
 

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