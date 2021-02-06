رياضة

"فيفا" يتغنى بلاعب عربي: رونالدو سيكون فخوراً بك!

Lebanon 24
06-02-2021 | 06:00
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نشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر حسابه على "تويتر" صورة للاعب العين السابق والأهلي المصري حسين الشحات، أثناء احتفاله عقب إحراز الهدف الاول لفريقه في مرمى الدحيل بكأس العالم الأندية.
وإلى جانب صورة الشحات، نشرَت "فيفا" صورة لنجم "يوفنتوس" كريتسيانو رونالدو أثناء احتفاله بتسجيل هدف في إحدى المباريات.

وأرفق الحساب الصورتين بتعليق جاء فيه: "رأينا احتفال كريستيانو الخاص بكثرة في مونديال الأندية، ورأيناه مرة أخرى اليوم. بهذا الهدف وهذه التصويبة من حسين الشحات، حتى الاستثنائي كريستيانو رونالدو سيكون فخوراً به".
 
 
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