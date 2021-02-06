الدوري الإماراتي.. "الجزيرة" و"شباب الأهلي" يكتسحان "الظفرة" و"العين" (فيديو)

حقق فريق "الجزيرة" فوزاً كاسحاً على مضيفه نادي "الظفرة" بنتيجة 5-1، في مباراة التي أقيمت بينهما، أمس الجمعة، ضمن المرحلة 15 من الدوري الإماراتي لكرة القدم (دوري الخليج العربي).

ويدين "الجزيرة" بهذا الفوز لمهاجمه الدولي، علي مبخوت، الذي أحرز 3 أهداف "هاتريك" وصنع هدفين، ليرفع رصيد فريقه إلى النقطة 33 متأخراً بفارق 3 نقاط فقط عن "الشارقة" الذي تعثر الخميس، بالتعادل مع "الوحدة "1-1، فيما تجمد رصيد "الظفرة" عند 16 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح "الجزيرة" التسجيل عن طريق خلفان مبارك الذي تابع كرة قدّمها له مبخوت على طبق من ذهب ليسكنها الشباك في الدقيقة التاسعة، إلا أنّ "الظفرة" تمكّن من إدراك التعادل في الدقيقة 19 بهدف سجّله مدافع "الجزيرة" سالم راشد خطأ في مرماه.

وأعاد مبخوت تقدّم فريقه بهدف في الدقيقة 58 من ركلة جزاء نفّذها بنجاح، ثمّ أضاف زميله برادلي كواس الهدف الثالث في الدقيقة 65 بعدما تلقّى كرة بينية من مبخوت ترجمها إلى هدف.

وواصل مبخوت تألّقه بتجسبه الهدف الرابع الرابع لفريقه في الدقيقة 69، واختتم مهرجان الأهداف في الدقيقة 79 بهدف خامس لفريقه وثالث له "هاتريك".

وشهدت المباراة طرد لاعبين من "الظفرة" وهما السنغالي ماخيت ديوب في نهاية الشوط الأول وقائد الفريق الحارس خالد السناني. رجل المباراة بجدارة.. #علي_مبخوت يبصم على خماسية #الجزيرة في شباك #الظفرة



هاتريك

صناعة هدفين#الظفرة_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/nCvQtqRfwQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 5, 2021 وشهدت الجولة نفسها، صعود نادي "شباب الأهلي دبي" مركزين في الترتيب العام ليحتل إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة بعد اكتساحه مضيفه "العين" بنتيجة 4-1 وذلك في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "استاد هزاع بن زايد". وقد تجمد رصيد "العين" عند 24 نقطة وتراجع إلى المركز السادس. وتقدم "شباب الأهلي" مبكراً عن طريق كارلوس أدواردو، الذي نفذ بنجاح ركلة جزاء ارتكبت مع المهاجم جيسوس في الدقيقة 8. وفي الشوط الثاني واصل "شباب الأهلي" الضغط الهجومي على دفاع "العين" الذي بدا مرتكباً ومفتقدا للتنظيم، وهو ما استغله اللاعب كارتابيا الذي انطلق بالكرة من خارج منطقة العمليات وراوغ المدافع مهند العنزي قبل أن يكشف المرمى ويسددها على يسار الحارس معززاً تقدم الفريق الأحمر بهدف ثاني بحلول الدقيقة 53.



وأضاف كارلوس ادواردو الهدف الثاني له والثالث لفريقه مستفيداً من سوء التغطية الدفاعية لـ"العين" في الدقيقة 74، وبدا "العين" مستسلماً بعد تأخره بالهدف الثالث، في حين أحكم "شباب الأهلي" سيطرته على مجريات الأمور، وأضاف الهدف الرابع عن طريق المهاجم جيسوس في الدقيقة 82، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل المدافع مهند العنزي هدف "العين" الوحيد. بنتيجة كبيرة..#شباب_الأهلي يفوز على #العين 4-1 في الجولة 15 من دورينا..

شاهد الأهداف الخمسة#العين_شباب_الأهلي#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ziY0kfN7vH — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 5, 2021

وفي مباراة أخرى من الجولة نفسها، تمكّن "الوصل" من قلب الطاولة على ضيفه "حتا" ليفوز عليه بنتيجة 2-1، ليرفع "الوصل" بذلك رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد "حتا" عند نقطتيْن في المركز الأخير.

ورغم تقدم "حتا" بالهدف الأول في الشوط الأول عن طريق الأرجنتيني راميرز، فقد شهد الشوط الثاني أحداثاً مثيرة، إذ لم يهنأ "الإعصار" بإحرازه أول هدف له في الموسم خارج أرضه، ووقوف القائم معه مرتين بالتصدي إلى فرصتين خطرتين من فابيو ليما وسالم العزيزي، قبل أن تحدث غرائب وعجائب في الدقائق الأخيرة من اللقاء بحصول الوصل على ركلة جزاء في الدقيقة 85 وطرد الحكم للاعب "حتا" حميد عباس، بينما أحرز فابيو ليما ركلة الجزاء بنجاح.



وارتفعت درجة الإثارة في الوقت بدل الضائع بحصول "الإمبراطور" على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة الأخيرة، أضاف من خلالها ليما الهدف الثاني، ومنح "الفهود" فوزاً مثيراً.

وفي مباراة أخرى، تغلّب "اتحاد كلباء" على ضيفه نادي "عجمان" بنتيجة 2-1، ليرفع "اتحاد كلباء" رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمّد رصيد "عجمان" عند 9 نقاط في المركز 12.