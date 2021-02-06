15
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
بسبب المنشطات.. إيقاف حارس "أياكس" ومنتخب الكاميرون لمدة عام!
Lebanon 24
06-02-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي "أياكس أمستردام" الهولندي، أمس الجمعة، عن إيقاف حارسه الدولي الكاميروني أندريه أونانا لمدة عام من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"UEFA، بسبب تعاطيه المنشطات.
وجاء في بيان على موقع النادي: "أوقفت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أندريه أونانا لمدة 12 شهراً بسبب انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات بعد اختبار خارج المنافسات في 30 تشرين الأول".
وتابع البيان أنّ القرار "دخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم (أمس) وينطبق على كل نشاطات كرة القدم المحلية والدولية"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وأشار النادي الهولندي إلى أن فحص البول كشف عن وجود مادة "فوروسيميد" المحظورة بعد أن تناول الحارس الكاميروني "عن طريق الخطأ" دواء زوجته.
وأكد البيان أنّ اللجنة التأديبية لـ"يويفا"، اعتبرت أنّه "لم يكن لأونانا أي نوايا في الغش. ومع ذلك، يعتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على أساس تطبيق قواعد مكافحة المنشطات المعمول بها، أن واجب الرياضي في جميع الأوقات ضمان عدم دخول أي مواد محظورة إلى جسمه".
وأكد "أياكس" أنه وأونانا، الذي سيغيب عن كأس أمم إفريقيا المقبلة التي تستضيفها بلاده، سيتقدمان باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس".
المصدر:
أ ف ب
تابع
الأكثر قراءة
"سجلو اساميكن ولو ما كنتو عايزين"
Lebanon 24
"سجلو اساميكن ولو ما كنتو عايزين"
09:30 | 2021-02-06
06/02/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للتذكير... هذه هي مراحل التخفيف التدريجي للإغلاق بالتفاصيل
Lebanon 24
للتذكير... هذه هي مراحل التخفيف التدريجي للإغلاق بالتفاصيل
14:26 | 2021-02-06
06/02/2021 02:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اصابته بكورونا وتدهور صحته الموت يؤلم فنانا لبنانيا.. فقد أعز الناس
Lebanon 24
بعد اصابته بكورونا وتدهور صحته الموت يؤلم فنانا لبنانيا.. فقد أعز الناس
09:00 | 2021-02-06
06/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج في دائرة الخطر في الـ 2021... هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج في دائرة الخطر في الـ 2021... هل أنت من بينهم؟
10:30 | 2021-02-06
06/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
09:17 | 2021-02-06
06/02/2021 09:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:33 | 2021-02-07
الوسط الرياضي اللبناني يفقد ضحيتين بسبب كورونا.. وسركيس يتعافى
06:00 | 2021-02-07
حادثة طريفة.. حكم مباراة يطرد كلباً بالبطاقة الحمراء! (صورة)
23:00 | 2021-02-06
باريس سان جيرمان يعلن إصابة نيمار
18:00 | 2021-02-06
كأس إسبانيا.. مواجهة نارية لـ"برشلونة" في نصف النهائي!
15:00 | 2021-02-06
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
13:13 | 2021-02-06
نجم "WWE" يتحول جنسيًّا (فيديو)
فيديو
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
07/02/2021 08:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
15:00 | 2021-02-06
07/02/2021 08:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الألماني.. "بايرن ميونيخ" يعبر ثلوج برلين بهدفٍ وحيد
Lebanon 24
الدوري الألماني.. "بايرن ميونيخ" يعبر ثلوج برلين بهدفٍ وحيد
12:00 | 2021-02-06
07/02/2021 08:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact