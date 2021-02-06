رياضة

بسبب المنشطات.. إيقاف حارس "أياكس" ومنتخب الكاميرون لمدة عام!

Lebanon 24
06-02-2021 | 21:00
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أعلن نادي "أياكس أمستردام" الهولندي، أمس الجمعة، عن إيقاف حارسه الدولي الكاميروني أندريه أونانا لمدة عام من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"UEFA، بسبب تعاطيه المنشطات.

وجاء في بيان على موقع النادي: "أوقفت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أندريه أونانا لمدة 12 شهراً بسبب انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات بعد اختبار خارج المنافسات في 30 تشرين الأول".

وتابع البيان أنّ القرار "دخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم (أمس) وينطبق على كل نشاطات كرة القدم المحلية والدولية"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس". 

وأشار النادي الهولندي إلى أن فحص البول كشف عن وجود مادة "فوروسيميد" المحظورة بعد أن تناول الحارس الكاميروني "عن طريق الخطأ" دواء زوجته.

وأكد البيان أنّ اللجنة التأديبية لـ"يويفا"، اعتبرت أنّه "لم يكن لأونانا أي نوايا في الغش. ومع ذلك، يعتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على أساس تطبيق قواعد مكافحة المنشطات المعمول بها، أن واجب الرياضي في جميع الأوقات ضمان عدم دخول أي مواد محظورة إلى جسمه".

وأكد "أياكس" أنه وأونانا، الذي سيغيب عن كأس أمم إفريقيا المقبلة التي تستضيفها بلاده، سيتقدمان باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس".
 
 
المصدر: أ ف ب
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