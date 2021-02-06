الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)

تغلب فريق "إنتر ميلان" على مضيفه "فيورنتينا" بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما، أمس الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ووقع على ثنائية الضيوف كلّ من اللاعبين، نيكولو باريلا، والكرواتي إيفان بيريشيتش، في الدقيقتين 31 و52 على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "ألتيميو فرانكي" في فيورنتينا.

وحقق "إنتر ميلان" انتصاره الثاني على التوالي والـ14 في الموسم الحالي، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة، ويعتلي صدارة الدوري موقتاً بفارق نقطة واحدة جاره "ميلان"، الذي يستضيف فريق "كروتوني"، غداً الأحد.



في المقابل، تجمد رصيد "فيورنتينا" عند 22 نقطة، ويحتل المركز 12 موقتاً في جدول ترتيب "الكالتشيو"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.