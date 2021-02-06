الدوري الألماني.. "بايرن ميونيخ" يعبر ثلوج برلين بهدفٍ وحيد

تمكّن فريق "بايرن ميونيخ" من انتزاع فوز مهم من أرض مضيفه "هيرتا برلين" بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما، أمس الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري الألماني لكرة القدم.



وسجل اللاعب الفرنسي كينغسلي كومان هدف الفوز الوحيد للعملاق البافاري، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على أرضية الملعب الأولمبي في برلين وسط تساقط الثلوج.

وعزز "بايرن ميونيخ" صدارته "للبوندسليغا" برصيد 48 نقطة، مبتعداً بفارق 10 نقاط عن وصيفه "لايبزيغ" قبل مواجته أمام مضيفه "شالكه" اليوم السبت.



بينما توقف رصيد "هيرتا برلين" عند 17 نقطة، ويشغل المركز 15 على سلم ترتيب الدوري.



وتفرغ "بايرن ميونيخ" للتحضر لمباراته المرتقبة أمام "الأهلي" المصري، يوم الاثنين المقبل، في الدور قبل النهائي للنسخة الـ17 من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر.