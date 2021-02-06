نجم "WWE" يتحول جنسيًّا (فيديو)

ظهر المصارع السابق في الاتحاد العالمي للمصارعة "WWE" جابي توفت بعد عملية تحول جنسي، وقد تحدث عن قصته الشخصية واصفا إياها بأنها قصة مثيرة فعلا.



وكشفت توفت ذلك على حسابها الشخصي عبر إنستغرام بوضعها صورة حديثة لها بجانب صورة قديمة لها من أيام المصارعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأضافت، أن هذه صورتها الحقيقية الآن بعد تحولها، وهي ليست خائفة مما قد تشاهده من ردود أفعال أو تعليقات على شكلها الجديد.

وكتبت توفت، أن الفضل في ظهورها إلى العالم بهذه القوة بعد ثمانية أشهر من الأيام الصعبة يعود لعائلتها، وهي تعيش معهم حياتها الطبيعية.



واليوم افتتحت توفت الفتاة البالغة من العمر 42 عاما شركة متخصصة باللياقة البدنية مع زوجتها التي قد أنجبت منها ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات.



وأضافت أنها الآن هي فقط الأنثى الجميلة والمرحة وهي ممتنة بالفعل لوجود أهلها وعائلتها.