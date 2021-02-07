رياضة

الدوري الإسباني.. "ريال مدريد" ينجو من فخّ "هويسكا" (فيديو)

Lebanon 24
07-02-2021 | 12:00
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نجا فريق "ريال مدريد" من فخّ مضيفه "هويسكا" بفوزه عليه بصعوبة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
 
ووضع لاعب خط الوسط خافي غالان أصحاب الأرض في المقدّمة بهدف رائع سجله في الدقيقة 48، لكن المدافع الفرنسي رافائيل فاران قام بدور زميله القناص المدافع سيرخيو راموس المصاب، وأنقذ الفريق الملكي بشقّ الأنفس، بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين 55 و84 من زمن اللقاء.
 
ورفع "ريال مدريد" رصيده بعد هذا الفوز إلى 43 نقطة، وانفرد بالمركز الثاني في ترتيب الدوري، متجاوزاً بفارق 3 نقاط غريمه التقليدي "برشلونة"، الذي سيحل ضيفاً على فريق "ريال بيتيس" مساء اليوم الأحد.

بينما يقبع "هويسكا" في قاع ترتيب "الليغا"، برصيد 16 نقطة فقط.
 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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