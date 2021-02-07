رياضة

الدوري الإنكليزي.. "أرسنال" يتعثّر أمام "أستون فيلا"

Lebanon 24
07-02-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-791506-637482419676116156.jpg
Doc-P-791506-637482419676116156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقّق نادي "أستون فيلا" فوزاً مهماً على ضيفه "أرسنال" بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
 
ويدين "أستون فيلا" بالفضل في هذا الفوز للاعبه أولي واتكينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية، ليرفع بذلك "أستون فيلا" رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد "أرسنال" عند 31 نقطة في المركز العاشر.
 
وفي مباراة أخرى، تمكّن نادي "نيوكاسل يونايتد" من هزيمة ضيفه "ساوثهامبون" بنتيجة 3-2، ليعمّق جراح الفريق الذي كان خسر يوم الثلاثاء الفائت بنتيجة 9-0 من "مانشستر يونايتد".
 
ورفع "نيوكاسل" رصيده إلى 25 نقطة في المركز 16، فيما تجمّد رصيد "ساوثهامبتون" عند 29 نقطة في المركز 12. 

كذلك شهدت الجولة تعادل "برايتون" مع "بيرنلي" بنتيجة 1-1، ليرفع "برايتون" رصيده إلى 25 نقطة في المركز 15، فيما رفع "بيرنلي" رصيده إلى 23 نقطة في المركز 17. 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
21:16 | 2021-02-07
21:00 | 2021-02-07
15:00 | 2021-02-07
12:00 | 2021-02-07
09:00 | 2021-02-07
06:33 | 2021-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website