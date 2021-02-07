الدوري الإنكليزي.. "أرسنال" يتعثّر أمام "أستون فيلا"

حقّق نادي "أستون فيلا" فوزاً مهماً على ضيفه "أرسنال" بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين "أستون فيلا" بالفضل في هذا الفوز للاعبه أولي واتكينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية، ليرفع بذلك "أستون فيلا" رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد "أرسنال" عند 31 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، تمكّن نادي "نيوكاسل يونايتد" من هزيمة ضيفه "ساوثهامبون" بنتيجة 3-2، ليعمّق جراح الفريق الذي كان خسر يوم الثلاثاء الفائت بنتيجة 9-0 من "مانشستر يونايتد".

ورفع "نيوكاسل" رصيده إلى 25 نقطة في المركز 16، فيما تجمّد رصيد "ساوثهامبتون" عند 29 نقطة في المركز 12.



كذلك شهدت الجولة تعادل "برايتون" مع "بيرنلي" بنتيجة 1-1، ليرفع "برايتون" رصيده إلى 25 نقطة في المركز 15، فيما رفع "بيرنلي" رصيده إلى 23 نقطة في المركز 17.