الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يصعد إلى المركز الثالث من بوابة "روما"!

حقّق نادي "يوفنتوس" فوزاً مهماً على ضيفه "روما" بنتيجة 2-0، في المباراة التي اقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي "يوفنتوس" النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 13، ولاعب "روما" روجير إيبانيزا دا سيلفا خطأ في مرماه في الدقيقة 69.

وبذلك رفع فريق "السيدة العجوز" رصيده إلى 42 في وقفز إلى المركز الثالث على جدول الترتيب، وبفارق نقطتين أمام "روما" الذي تراجع إلى المركز الرابع.

وشهدت الجولة أيضاً تعادل "أتالانتا" مع "تورينو" 3-3 وفوز "سبيزيا" على "ساسولو" 2-1.





