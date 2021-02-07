الوسط الرياضي اللبناني يفقد ضحيتين بسبب كورونا.. وسركيس يتعافى

شهد الوسط الرياضي اللبناني غياب ضحيتين جراء كورونا رئيس اتحاد المحركات المالية ادمون شاغوري، ومستشار رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الإعلامي محمد عواضة الذي قضى متأثرا بمضاعفات الفيروس في أحد مستشفيات اسطنبول، في حين يتعافى مدرب كرة السلة غسان سركيس في مستشفى القديس جاورجيوس بالأشرفية، داحضا شائعات عدة عن وفاته، بحسب ما أشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية.