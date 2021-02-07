رياضة

الدوري الإنكليزي.. "مان سيتي" يقسو على "ليفربول" برباعية في أرضه!

Lebanon 24
07-02-2021 | 21:16
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ألحق نادي "مانشستر سيتي" خسارة مذلّة بمضيفه نادي "ليفربول" وبنتيجة قاسية بلغت 4-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، ضمن المرحلة 23 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 

وعلى الرغم من إضاعته ضربة جزاء للسيتي في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، فقد افتتح إلكاي غوندوغان التسجيل للضيوف في الدقيقة 49. 

وأدرك نجم "ليفربول"، المصري محمد صلاح، التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 63 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

لكن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب انهار كلياً بعد سلسلة أخطاء من خط الدفاع والحارس أليسون بيكر الذي تلقّى 3 أهداف متتالية بتوقيع غوندوغان ورحيم ستيرلينغ وفيليب فودين في الدقائق 37، 76 و83 على الرتيب. 

وبهذا الفوز الكبير، عزز "مانشستر سيتي" صدارته للدوري برصيد 50 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد "ليفربول" عند 40 نقطة في المركز الرابع. 

يذكر أن هذه الخسارة هي الثالثة على التوالي لليفربول على ملعبه في الدوري الممتاز.
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